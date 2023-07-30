الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بواسطة 3 مسيرات أوكرانية على موسكو

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر اليوم بواسطة ثلاث مسيرات على منشآت في موسكو.

وأكدت الوزارة في بيان أوردته قناة روسيا اليوم أن انظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير إحدى المسيرات في الجو في منطقة أودينتسوفو بضواحي العاصمة، في حين تمكنت أنظمة الحرب الالكترونية من إحباط عمل الاثنتين الأخريين، ما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع “موسكو –سيتي”.

وأوضح سيرغي سوبيانين عمدة موسكو أن الهجوم الإرهابي لم يتسبب بوقوع ضحايا بشرية.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو.

وفي مطلع تموز الجاري، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

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