بوتين: المبادرة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية قد تكون أساسا لتحقيق السلام

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المبادرة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية قد تكون أساساً يمكن البناء عليه من أجل تحقيق السلام، مشدداً على أهمية التعاون والعمل مع الدول الافريقية في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها على الصعيد الاقتصادي.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي اليوم حول نتائج القمّة الروسية الأفريقية الثانية: إن قارة إفريقيا مخزن كبير للموارد الطبيعية ولديها إمكانيات هائلة وعلينا الاستفادة من العلاقات التي تأسست معها خلال الحقبة السوفييتية، لافتاً إلى أن الدول الافريقية تسعى لتنمية القطاع الزراعي وبناء المصانع والإنتاج وأبدت استعدادها لاستقبال الاستثمارات الروسية والاستفادة من الطاقة النووية.

وأشار بوتين إلى أهمية العمل مع إفريقيا في المجال الأمني ولاسيما أنها تعاني من الإرهاب موضحاً أن موسكو تتعامل مع إفريقيا بشكل صريح ومنفتح وغير نادمة على تعزيز علاقتها معها.

وأوضح بوتين أن الدول الإفريقية تسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا من دون ضغوط خارجية مؤكداً أن البنود الإنسانية في المبادرة الإفريقية يجري تنفيذها ولكن وقف إطلاق النار صعب لأن قوات كييف تنفذ هجوماً مضاداً.

وجدد بوتين التأكيد على استعداد بلاده الدائم للحوار بشأن أوكرانيا في الوقت الذي يرفض فيه نظام كييف الحوار مع روسيا رغم الخسائر الفادحة بالأرواح والعتاد التي تكبدتها قواته منذ شهر حزيران الفائت.

وأشار بوتين إلى أنه لا أحد يرغب بحدوث مواجهة بين روسيا وحلف الناتو ولكن إذا أراد أحد ذلك فروسيا مستعدة للمواجهة.

وفيما يتعلق بتوريد الحبوب الروسية أكد بوتين استعداد بلاده لتصدير الحبوب بشكل مجاني في غضون 3 أو 4 أشهر حتى لا تعاني الدول الفقيرة، موضحاً أن الربح الذي ستحصل عليه موسكو من الارتفاع الطفيف لأسعار الحبوب ستتقاسم بعضه مع الدول الفقيرة.

وبين بوتين أنه لم يتحقق شيء من الوعود المتعلقة بحل المشكلات اللوجستية للبضائع الروسية بموجب اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود مشيراً إلى احتجاز 1000 طن من الاسمدة الروسية في موانئ دول البلطيق رغم إعلان روسيا رغبتها في تقديمها مجانا لإفريقيا.

ولفت بوتين إلى أن الحبوب الروسية تساهم بنسبة 20 بالمئة بالأسواق العالمية أما أوكرانيا فلا تغطي سوى 5 بالمئة.

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