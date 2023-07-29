مصرع ثمانية أشخاص جراء انفجار مصنع للألعاب النارية في الهند

نيودلهي-سانا

لقى ثمانية أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون جراء انفجار وقع في مصنع للألعاب النارية بولاية تاميل نادو، جنوب الهند اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤول محلي قوله: “إن انفجاراً بمصنع للألعاب النارية وقع في منطقة كريشناجيري، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة آخرين”، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن محاصرين تحت الأنقاض.

وأضاف المسؤول: إن الانفجار تسبب أيضاً بانهيار فندق قريب من المكان، كما ألحق أضراراً بأربعة مبان مجاورة.

ويجري التحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

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