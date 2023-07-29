زاخاروفا: أمريكا تعرقل أي مفاوضات للسلام مع أوكرانيا

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الموقف الأمريكي من الأزمة في أوكرانيا يجعل من المستحيل إجراء مفاوضات سلام حالياً.

وقالت زاخاروفا في تصريح اليوم: “إن الإدارة الأمريكية جعلت مهمتها إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة، وليس فقط تحقيق نتائج محددة”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تسير في هذا الطريق الصعب رغم عدم واقعيته.

وأضافت زاخاروفا: “لسبب ما لا يزالون متمسكين بهذه الفكرة ويجيبون على كل مبادرات السلام المتعلقة بأوكرانيا، ولا سيما من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بأنه في ساحة الحرب ومن خلال المعركة فقط يمكن الحسم”.

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