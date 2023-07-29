حفل ترفيهي لأبناء الشهداء في مدينة حمص بمناسبة عيد الجيش

حمص-سانا

بمناسبة عيد الجيش العربي السوري الذي يصادف الأول من آب من كل عام، نظم مجلس مدينة حمص حفلاً فنياً ترفيهياً شارك فيه 400 طفل وطفلة من أبناء الشهداء وأسرهم، وذلك في حديقة حي المهاجرين بالمدينة.

وتضمن الحفل فقرات فنيةً وألعاباً ومسابقات ثقافيةً وفق رئيس مجلس المدينة المهندس عبد الله البواب الذي قال في تصريح لمراسلة سانا: إن الفعالية تأتي ضمن خطة المجلس للعناية بشؤون أسر الشهداء، وتعزيز الجانب الاجتماعي.

بدوره رئيس اللجنة الثقافية في مجلس المدينة جهاد سرور أوضح أن الاهتمام بأسر الشهداء هو أقل واجب تجاه من ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، مشيراً إلى أن الهدف من الحفل رسم البسمة على وجوه أبناء الشهداء، والوفاء لبطولات وتضحيات الجيش العربي السوري.

رشا محرز

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