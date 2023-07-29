تحضيراً لبطولة الجمهورية… فنية الكيك بوكسينغ في السويداء تقيم بطولة المحافظة للناشئين والناشئات

السويداء-سانا

أقامت اللجنة الفنية لرياضة الكيك بوكسينغ بالسويداء اليوم بطولة المحافظة للناشئين والناشئات، بمشاركة 28 لاعباً ولاعبةً مثلوا أندية العربي والثعلة والقدرة الخاص.

وفاز بالمراكز الأولى للبطولة التي استضافتها صالة الكيك بوكسينغ بمدينة المزرعة الرياضية لأسلوب اللايت كونتاكت للناشئين لوزن تحت 37 كغ ميلاد أبو فخر، ولوزن تحت 42 كغ تيمور الجبر، ولوزن تحت 47 كغ كريم كمال الدين، ولوزن تحت 52 كغ ورد أبو فخر، ولوزن تحت 69 كغ تمام أبو رايد، ولوزن فوق 69 كغ رونالد علبة، وللناشئات لوزن تحت 46 كغ لانا أبو فخر، ولوزن تحت 50 كغ شيماء معلا، ولوزن تحت 55 كغ رنيم أبو فخر، ولوزن تحت 60 كغ فرح الشعراني، ولوزن تحت 65 كغ جوري أبو فخر.

وحل أولاً بأسلوب بوني فايت للناشئين كل من شادي الداهوك بوزن تحت 37 كغ، وتيم جزان بوزن تحت 42 كغ، وبحر بريك بوزن تحت 47 كغ، وورد حمايل بوزن تحت 52 كغ، وورد السعيد بوزن تحت 69 كغ، وللناشئات، سيرين سيف بوزن تحت 46 كغ، وإباء حماد بوزن تحت 50 كغ.

وأشار عضو اتحاد الكيك بوكسينغ المحامي نضال البكفاني في تصريح لـ سانا إلى أن البطولة تندرج ضمن خطة الاتحاد، وجرى انتقاء المتميزين فيها لتمثيل السويداء في بطولة الجمهورية المقررة في السادس من الشهر القادم، وفق معايير أهمها قدرة التحمل والسرعة ودقة الإصابة وقوتها لدى اللاعب أو اللاعبة.

بدوره لفت رئيس اللجنة الفنية للكيك بوكسينغ بالسويداء راضي الحمد إلى أن البطولة شهدت مستوىً فنياً جيداً ، ومشاركة نخبة حكام المحافظة، كما أفرزت مواهب واعدةً ، مبيناً أن المتميزين الذين تم انتقاؤهم فيها سيخضعون لمعسكر تدريبي مكثف خلال الأيام القادمة، لتجهيزهم بشكل جيد لبطولة الجمهورية.

عمر الطويل

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