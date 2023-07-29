رحلة مع الأغاني والموشحات الحلبية في حفل طربي تراثي على مسرح دار الكتب الوطنية بحلب

حلب-سانا

احتضن مسرح دار الكتب الوطنية في حلب حفلاً موسيقياً أحيته المطربة التراثية رولا بابي، احتفاء بتفوق الطلاب في شهادة التعليم الثانوي والأساسي، وذلك بالتعاون مع مديرية الثقافة بحلب والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

وتنوعت الأغاني بين التراثية والطربية والتي قدمت بمشاركة الفرقة الموسيقية التي ضمت الآلات الإيقاعية والوترية، من كمان وقانون وعود وغيتار.

وبدأ الحفل بالموشحات والقدود القديمة من مقام الرست تلتها أغنية “أنا بعشقك” لميادة الحناوي، وأغنية “يا مال الشام”، و”الورد جميل”، ليختم الحفل بأغنية “حب إيه” لأم كلثوم.

وأوضح رئيس اللجنة الإدارية للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية زهير الناصر في تصريح لمراسلة سانا أنه وحرصاً من أعضاء الجمعية على تكريم المتفوقين في الشهادتين، وحفاظاً على التراث اللامادي لمدينة حلب، أقيم هذا الحفل التراثي الطربي، كونها مدينة عريقة مشهورة بالقدود الحلبية والموشحات.

وبين منسق الحفل حازم بابي أن الحفل ضم حضوراً نخبوياً لذواقي الموسيقا، مشيراً إلى أن المجتمع بحاجة لإحياء هذا التراث اللامادي من موشحات وقدود للعمل على تشجيع فئة الشباب وحثها على الاستماع لها.

وأضافت المطربة التراثية رولا بابي إنها تغني منذ زمن طويل هذا اللون من الأغاني لأنه يذكرها بالزمن الجميل، وعملت على تقديمه بالطريقة الأجمل والمحببة لدى الناس، وذلك لتعريف الجيل بهذه الأغاني التي لا تموت.

آلاء الشهابي

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