مذكرة تفاهم بين التربية والمجلس النرويجي للاجئين

دمشق-سانا

وقعت وزارة التربية اليوم مذكرة تفاهم مع المجلس النرويجي للاجئين للتعاون في مجالات تأهيل المدارس وتدريب الكوادر التربوية.

وتتضمن المذكرة التي وقعها مدير التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة غسان شغري والمدير القطري للمجلس (اندريس غونزاليس رودريغير) التعاون في مجالات صيانة وإعادة تأهيل المدارس وتقديم الحقائب المدرسية والقرطاسية، وتنفيذ دورات تدريبية للكوادر التدريسية والإدارية.

كما تتضمن المذكرة التي وقعت في مبنى الوزارة التعاون لتقديم دروس تعويضية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، وحملات توعية صحية، ودعم اليافعين للانخراط بالتعليم المهني، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

حضر التوقيع وزير التربية الدكتور دارم طباع، ومدير العلاقات العامة في المجلس عبد الله الأحمد، ومنسق العمل مع المجلس في مديرية التخطيط والتعاون الدولي رامي خنيسة.

رحاب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency