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بوتين: علاقاتنا مع جنوب إفريقيا عميقة واستراتيجية

2023-07-29

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات التي تربط بلاده مع جنوب إفريقيا تقوم على مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون العميق في مختلف المجالات.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله خلال لقائه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في بطرسبورغ بعد اختتام فعاليات قمة روسيا-إفريقيا: إنه تمت إقامة حوار سياسي متعدد المستويات بين الدولتين وسط استمرار تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

ونوه بوتين بزيادة التبادل التجاري الحاصل بين روسيا وجنوب إفريقيا خلال العام الماضي، والتي بلغت نسبتها 16.4 بالمئة، ووصف قيمته التي وصلت إلى 1.3 مليار دولار بالمؤشر المحترم.

وانطلقت اليوم في مدينة سان بطرسبورغ قمة روسيا-إفريقيا الثانية بمشاركة 49 دولةً إفريقيةً، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية والارتقاء بها لمستوى جديد.

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