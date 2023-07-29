استلام أكثر من 13 ألف طن من بذار القمح في درعا

درعا-سانا

أنجز فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بدرعا خطته للموسم الحالي باستلام 13420 طناً من بذار القمح.

وبيّن مدير فرع المؤسسة المهندس سامر الزامل بتصريح لمراسل سانا أن خطته للموسم الزراعي الحالي تضمنت استلام 13 ألف طن من محصول القمح لافتاً إلى أن عمليات التسويق تسير بوتيرة جيدة لجهة تسهيل حركة الاستلام ودفع الثمن المحدد خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة عن طريق فرع المصرف الزراعي التعاوني بمدينة إزرع.

وأشار إلى أن الموسم وصل إلى نهايته، وأنجز الفلاحون حصاد الحقول الإكثارية المتعاقد عليها، لافتاً إلى أن الكميات المستلمة تتم غربلتها وتعقيمها تباعاً ضمن مركز الغربلة والتعقيم التابع للفرع ليتم تجهيزها للفلاحين في الموسم الزراعي القادم.

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