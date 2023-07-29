مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين الزراعية جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مجموعة من المستوطنين أضرمت النار بالأراضي الواقعة جنوب بلدة بورين، ما أدى إلى احتراق الكثير من الأشجار، لافتة إلى أن المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال هاجموا الفلسطينيين الذين حاولوا السيطرة على الحرائق.

كما اعتدى مستوطنون على المزارع في بلدة تقوع شرق بيت لحم، بهدف تنفيذ مخطط استيطاني في تلك المنطقة وإخراج الفلسطينيين قسرياً من أراضيهم.

وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين، كما داهمت المنازل في حارة الجعبري في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحم مستوطنون منطقة عرب المليحات غرب مدينة أريحا، واعتدوا على الفلسطينيين.

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