متفوقو حمص في التعليم الأساسي.. بالجد والمثابرة وتنظيم الوقت حصلنا على العلامة التامة

حمص-سانا

بالجد والمثابرة وتنظيم الوقت والتصميم على تحقيق التفوق حصل عدد من طلاب محافظة حمص على العلامة التامة في شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022-2023.

وأشارت المتفوقة لين عباس من مدرسة مجد عنقا إلى أن الأهل والمعلمين كان لهم الدور الرئيس في تحقيق حلم التفوق والحصول على الدرجة العظمى، وهذا أعطاني دافعاً قوياً للسير بذات الخطوات خلال المراحل الدراسية التالية.

جودي خضر من مدرسة باسل الأسد للمتفوقين بينت أن تفوقها هو نتيجة لدراستها المركزة وما قدمه معلمو المدرسة إلى جانب الدعم المعنوي والتحفيز من قبل المدرسة والأهل، ما أعطاها المزيد من الثقة بقدراتها وإمكانياتها في تحقيق التميز على مستوى القطر.

في حين رأت مريم السركل من مدرسة محمد غرة أن التحضير اليومي والالتزام مع المدرسين والانتباه والتركيز خلال الحصص الصفية حال دون الحاجة للدروس الخصوصية مبينة أنها استعانت ببعض الكتب الموجودة في مكتبة المنزل للإلمام بالمنهاج، وهذا زاد من ثقتها خلال الامتحان النهائي وكانت النتيجة حصولها على العلامة التامة التي تطمح أن تنالها أيضاً في الشهادة الثانوية.

من جانبه المتفوق فادي طنوس من مدرسة محارب الأحمد بيّن أنه كان على ثقة تامة بأنه سيحصل على العلامة الكاملة لأنه بذل جهوداً كبيرة وتابع يومياً دروسه ونظّم وقته منذ اليوم الأول في العام الدراسي منوهاً بدور الأهل والكادر التعليمي بالمدرسة في تعزيز الثقة بالنفس لتحقيق التفوق.

وأعرب ذوو الطلبة المتفوقين عن فرحتهم بتفوق أبنائهم الذي جاء بتضافر جهودهم وعطاء المعلمين الذين كانوا أهلاً للرسالة التعليمية والتربوية التي يؤدونها بأمانة وإخلاص.

هنادي ديوب

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