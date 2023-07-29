بمناسبة عيد الجيش العربي السوري.. محافظة حلب تكرم 500 أسرة من ذوي الشهداء العسكريين

حلب-سانا

بمناسبة عيد الجيش العربي السوري كرمت محافظة حلب اليوم بالتنسيق مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بوزارة الدفاع 500 أسرة من ذوي الشهداء العسكريين، وقلدتهم أوسمة الإخلاص وفاءً لدماء شهدائهم وتقديراً لتضحياتهم وعطاءاتهم.

وأوضح محافظ حلب حسين دياب في كلمته أن الجيش العربي السوري “تأسس على الانتماء والعقيدة والأخلاق والقوة وسطرّ أروع ملامح البطولة والفداء وحقق الانتصارات في جميع الساحات والميادين”، مبيناً أن “دماء الشهداء الطاهرة ترسم مستقبل الوطن ليبقى شامخاً منتصراً حراً أبياً”.

وأشار دياب إلى أن هذا التكريم يأتي عرفاناً لعظيم تضحيات جيشنا الباسل، وإجلالاً واحتراماً وتقديراً للتضحيات التي كتبتها دماء الشهداء الطاهرة”، مؤكداً استمرار الانتصارات “بقيادة سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد”.

من جانبه أشار مدير مديرية الشهداء والجرحى والمفقودين في سورية اللواء بسام بري إلى أن تكريم ذوي الشهداء اليوم “هو تكريس لقيم الشهادة والشهداء وعرفان ووفاء لمن علم العالم معنى البذل والعطاء ليبقى الوطن رمز العنفوان والكبرياء ومنارة للأجيال القادمة”، لافتاً إلى أنه “مهما فعلنا لن نفي ذوي الشهداء حقهم لجزيل عطائهم وكبير كرمهم لنعيش جميعاً بأمان”.

وعبر عدد من ذوي الشهداء في تصريحات لمراسل سانا بحلب عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين السير على نهج أبنائهم الذين خطوا بدمائهم الزكية دروب النصر.

وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي عن بعض إنجازات الجيش العربي السوري خلال الحرب الإرهابية على سورية، إضافة إلى عدد من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية قدمتها فرقة (صبا) بقيادة الفنان شادي نجار.

حضر الحفل نائب وزير الدفاع العماد محمود عبد الوهاب الشوا وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور وقائد شرطة المحافظة وعدد من ضباط الجيش والقوات المسلحة.

قصي رزوق

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