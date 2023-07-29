حفل غنائي لأطفال كورال الفرح ضمن فعاليات الاحتفالية المركزية بيوم الطفل العالمي بالسويداء

السويداء-سانا

تواصلت على مسرح قصر الثقافة بالسويداء فعاليات الاحتفالية المركزية بيوم الطفل العالمي، بعنوان قلوب صغيرة لوطن كبير.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من الاحتفالية التي تقيمها مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة حفلا غنائيا قدمه أطفال (كورال الفرح) التابع لفريق مهارات الحياة بإشراف الفنان هشام الشوفي، بالإضافة إلى فقرة شعرية قدمتها الطفلة شهد طربيه.

مديرة ثقافة الطفل في السويداء ديالا الملحم أشارت في تصريح لـ سانا الثقافية إلى أن الحفل الغنائي هو نتاج عمل الأطفال واليافعين ضمن مشروع مهارات الحياة، وتتويج لتدريبات استمرت على مدى ثلاثة أشهر.

وتتضمن فعاليات الاحتفالية التي تستمر حتى الـ 31 من تموز الجاري عرضاً مسرحياً تفاعلياً يعالج قضايا الشباب بعنوان (صراع الأجيال في اتخاذ القرارات)، وعرضاً رياضياً راقصاً، إضافة إلى حلقات قراءة تفاعلية للصغار، وعرضاً سينمائياً للأطفال (فيلم خيط الحياة) من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، وذلك بالتزامن مع مجموعة فعاليات مرافقة بمحافظات عدة.

سهيل حاطوم

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