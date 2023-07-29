لتكريس تواجده غير الشرعي.. الاحتلال الأمريكي يدخل أسلحة جديدة إلى قواعده بريف الحسكة

الحسكة-سانا

بهدف تكريس تواجده غير الشرعي في الأراضي السورية، كثف الاحتلال الأمريكي تحركاته، ولاسيما في منطقة الجزيرة منتهكاً القوانين والمبادئ الدولية، حيث أدخل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسلحة وذخائر وعتاداً لوجستياً إلى قواعده بريف الحسكة.

وذكرت مصادر خاصة لـ سانا أن رتلاً للاحتلال مكوناً من 30 ناقلة كبيرة تحرسها عربات مدرعات ترفع علم الاحتلال الأمريكي، وأخرى تابعة لميليشيا “قسد” المرتبطة به قادمة من الأراضي العراقية، دخلت مدينة الشدادي (60 كم جنوب مدينة الحسكة) من جهة الشرق، وتم تفريغ محتوياتها في قاعدة الاحتلال في المدينة قبل أن تتجه إلى مدينة الحسكة عبر المدخل الغربي على الطريق الخرافي.

ونقلت المصادر عن شهود عيان ينتمون لميليشيا “قسد” قولهم: إن حمولة الرتل التي تم تفريغها في القاعدة تضمنت أسلحة متوسطة متطورة من بينها مضادات للدروع ومنظومات اتصال وتشويش حديثة، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر من بينها عدة حاويات مخصصة لدعم ميليشيا “قسد”.

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