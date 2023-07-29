السيد نصر الله: الإساءة إلى المصحف الشريف عدوان على الإسلام

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الإساءة إلى المصحف الشريف هي عدوان على الإسلام وعلى ملياري مسلم، داعياً الدول الإسلامية إلى أن يتخذوا قرارات بمستوى الإساءة التي حصلت في السويد والدنمارك.

وقال السيد نصر الله في كلمة له في ذكرى إحياء مراسم العاشر من محرم اليوم: “إن الأمة الإسلامية بتركيبتها الثقافية والأخلاقية لا تتحمل الإساءة إلى رموزها ومقدساتها ومصحفها ونبيها تحت عنوان حرية التعبير”، معتبراً أن هذا الاعتداء يجب أن يقابل بالمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية للدنمارك والسويد.

وأضاف السيد نصر الله: إنه بعد الفشل الأمريكي في سورية تستمر الولايات المتحدة في حصار الشعب السوري بقانون قيصر الظالم، مؤكداً وقوف المقاومة الوطنية اللبنانية إلى جانب الشعب السوري في محنته.

وأكد نصر الله جهوزية المقاومة الوطنية اللبنانية في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية وقال: “إن المقاومة لن تتهاون، وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة إسرائيلية”.

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن الشعب الفلسطيني بات يؤمن اليوم أكثر من أي زمن مضى بخيار المقاومة ويراهن عليها، ويقدم الشهداء ومن حق هذا الشعب أن يتم دعمه من جميع أحرار العالم.

وأكد نصر الله وقوف المقاومة الوطنية اللبنانية بكل ما تستطيع إلى جانب مقاومة الشعب الفلسطيني وقال: “إن معركة الشعب الفلسطيني معركتنا، فمعركتنا ومصيرنا وكرامتنا ومستقبلنا واحد، ولن يكون إلا انتصار إرادة المقاومين وزوال هذا الكيان الغاصب عن فلسطين”.

وأضاف نصر الله: “إن إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على تدنيس حرمة المسجد الأقصى والتهديد الدائم لهذا المكان المقدس، يجب أن يقابل بموقف حازم وواضح”، لافتاً إلى أن اجتماع وزراء منظمة التعاون الإسلامي يجب أن يتخذ موقفاً حازماً حيال هذا التدنيس شبه اليومي.

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