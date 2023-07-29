البحرية التونسية تنتشل حطام المروحية العسكرية التي سقطت شمال البلاد

تونس-سانا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن انتشال حطام المروحية العسكرية التابعة لها، التي كانت قد سقطت في عرض البحر في منطقة كاب سيراط في بنزرت شمالي تونس في السابع من حزيران الماضي.

ونقلت صحيفة الشروق التونسية عن الوزارة قولها: “إن فرق الغواصين والوحدات العائمة المختصة في الأشغال تحت الماء، والمركبات المسيرة عن بعد عملت على تحديد موقع الحطام وانتشاله”.

وكانت الوزارة أعلنت في الثامن من حزيران الماضي فقدان الاتصال بالمروحية وطاقمها المكون من أربعة أفراد، وأشارت إلى أنها استخدمت جميع الوسائل البحرية والجوية للبحث عن العسكريين والحطام في البحر.

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