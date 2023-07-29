تنظيم 21 ضبطاً تموينياً بدير الزور

دير الزور-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور 21 ضبطاً تموينياً خلال جولاتها على الأسواق والأفران.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي الجاسم في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط شملت مخالفات الإتجار بالمازوت المدعوم، والتصرف بالدقيق التمويني وانتاج خبز سيئ الصنع ونقص بوزن ربطات الخبز، والبيع بسعر زائد والامتناع عن البيع، وعدم إبراز فواتير حقيقية.

وبين الجاسم أنه تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص، لافتاً إلى أن قيمة الغرامات المفروضة جراء هذه المخالفات بلغت 38 مليوناً و411 ألف ليرة.

يذكر أن عدد الضبوط التموينية التي تم تنظيمها بدير الزور بحق فعاليات مخالفة، وصل منذ بداية العام الحالي حتى الآن إلى 602 ضبط.

إبراهيم الضللي

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