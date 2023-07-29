29 تموز1996- الرياضية السورية غادة شعاع تفوز بالميدالية الذهبية لسباعي ألعاب القوى

دمشق-سانا
1870- وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري.
1896- القيصر الروسي بطرس الأكبر يضم مدينة أزوف.
1921 – أدولف هتلر يتولى رئاسة حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني.
1937 – تتويج الملك فاروق رسمياً ملكا على عرش مصر.
1945 – السفن الحربية اليابانية تغرق السفينة الحربية الأمريكية (إنديانابوليس)، ما أسفر عن مقتل 883 بحاراً، فيما اعتبر أسوأ خسارة من نوعها في تاريخ البحرية الأمريكية.
1957 – تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1958 – إنشاء وكالة الفضاء الأمريكية – ناسا.
1991 – روسيا ولاتفيا توقعان اتفاقية الاعتراف المتبادل بينهما.
1996 – الرياضية السورية غادة شعاع تفوز بالميدالية الذهبية لسباعي ألعاب القوى، في أولمبيات أطلنطا في الولايات المتحدة.
من مواليد هذا اليوم:
1900 – إيفند يونسون، أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1974.
1937 – دانييل مكفادين، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2000.
من وفيات هذا اليوم:
1099 – البابا أوربانوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1887 – أغوستينو دبريتيس، رئيس وزراء إيطاليا.
1913 – توبياس ميخائيل كايل آسر، رجل قانون هولندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1911.
1994 – دوروثي هودجكن، عالمة كيمياء بريطانية حاصلة على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1964.
أعياد ومناسبات:
عيد النشيد الوطني في رومانيا.