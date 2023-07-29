الصين: هونغ كونغ لها حق مشروع وقانوني لحضور اجتماعات أبيك

بكين-سانا

أكدت الصين أنها ستدافع بقوة عن الحق المشروع والقانوني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في حضور اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسيفيك (أبيك).

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية (ماو نينغ) قولها في مؤتمر صحفي دوري أمس: “إنه من المفهوم على نطاق واسع أن الاقتصادات المضيفة لاجتماعات أبيك تتحمل مسؤولية والتزاماً، إزاء ضمان المشاركة السلسة لممثلي جميع الأعضاء المشاركين في اجتماعات أبيك”.

ورداً على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة لن تدعو جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ لحضور اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى أبيك المقرر عقده بالولايات المتحدة أواخر العام الجاري بسبب العقوبات ذات الصلة، اعتبرت (ماو) أن فرض عقوبات غير قانونية وغير عقلانية على الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ ومسؤولين صينيين آخرين يعد في حد ذاته فعلاً من أفعال التنمر، ينتهك الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية على نحو خطير.

وأضافت ماو: إن عدم دعوة الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ إلى اجتماع أبيك بسبب هذه العقوبات هو خطأ آخر، ينتهك قواعد أبيك بشكل صارخ، ويتعارض بشدة مع التزام الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة.

وتابعت: “إن الصين تستنكر بقوة وتعارض بشدة هذه الخطوة، كما إنها قدمت احتجاجات رسمية شديدة إلى الولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بتصحيح خطوتها الخاطئة على الفور والوفاء بمسؤوليتها المنوطة بها بصفتها الدولة المضيفة للاجتماع، والتوقف عن تقويض التضامن والتعاون بين أعضاء أبيك”.