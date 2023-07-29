بكين: على واشنطن التوقف عن تهديد الأمن والاستقرار بمضيق تايوان

واشنطن-سانا

جددت السفارة الصينية في واشنطن دعوة بكين للسلطات الأمريكية إلى الكف عن انتهاك مبدأ (الصين واحدة) ووقف توريدات الأسلحة لتايوان.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم السفارة الصينية قوله في تصريح خاص اليوم تعليقاً على إعلان البيت الأبيض عن مساعدات عسكرية لتايوان: “إن على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ (الصين الواحدة) والبيانات المشتركة الثلاثة للصين والولايات المتحدة، ووقف مبيعات الأسلحة لتايوان ووقف خلق عوامل جديدة من شأنها أن تؤدي إلى التوترات في مضيق تايوان.

وشدد المتحدث باسم السفارة الصينية على أن واشنطن عليها أيضاً التوقف عن تهديد السلام والاستقرار في مضيق تايوان، مؤكداً من جديد معارضة بلاده للعلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان وبيع الأسلحة الأمريكية للجزيرة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق عن تخصيص مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار.