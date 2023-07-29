القوات العراقية تقبض على متزعم إرهابي في بغداد

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على أحد متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي في العاصمة بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني العراقية قولها في بيان إن: “جهاز المخابرات الوطني في العاصمة تمكن من إلقاء القبض على الإرهابي المدعو أبو حارث بغداد أحد أخطر متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي كان يعمل مسؤولاً عما يسمى فرقة القادسية بمحافظة نينوى شمال البلاد”، مشيرة إلى أنه ستتم إحالة الإرهابي إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات معه.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة ما تبقى من فلول إرهابيي تنظيم “داعش” في البلاد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency