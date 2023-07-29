إخماد حريق اندلع ضمن محل تجاري في صحنايا

ريف دمشق-سانا

أخمد عناصر فوج الإطفاء في صحنايا وأشرفية صحنايا حريقاً اندلع مساء اليوم في أحد المحال التجارية بزورية في محيط ساحة يوسف الأزروني.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح أحد عناصر فوج الإطفاء أنه فور الإبلاغ عن الحريق تم التوجه مباشرة إلى المكان، وتم التعامل معه وإخماده في وقت قصير، والعمل جارٍ حالياً على تبريده.

وفي تصريح مماثل بين رئيس المجلس المحلي في صحنايا فادي شعبان أن الحريق وقع نتيجة خلل في مولدة الكهرباء، ما أدى الى اندلاع النار في المحل، موضحاً أن عناصر فوج الإطفاء تواجدوا في المكان بمجرد الإبلاغ عن الحريق، وخلال دقائق تمت السيطرة عليه واقتصرت الأضرار على الماديات.

سفيرة اسماعيل

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