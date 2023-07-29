القمة الروسية الإفريقية الثانية في ختامها.. ضرورة بذل الجهود المشتركة لضمان الأمن الغذائي العالمي

موسكو-سانا

أكدت روسيا والدول الإفريقية ضرورة تنسيق المواقف والعمل في مجلس الأمن الدولي لتخفيف ورفع العقوبات المفروضة على الدول الإفريقية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان في ختام أعمال القمة الروسية الإفريقية الثانية التي عقدت على مدار اليومين الماضيين في مدينة سان بطرسبورغ نشر على الموقع الرسمي للكرملين قوله اليوم: “إن روسيا والدول الإفريقية يعربون عن قلقهم العميق إزاء مشاكل الأمن الغذائي العالمي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة واضطراب سلاسل الإنتاج والتسويق الدولية، التي تؤثر على البلدان الإفريقية إلى حد بعيد”، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لضمان أمن الغذاء والطاقة في إفريقيا على المدى الطويل.

وأعربت روسيا والدول الإفريقية عن اعتراضهما المشترك على استخدام الأدوات والأساليب الانفرادية غير القانونية، بما في ذلك استخدام التدابير القسرية التي تتجاوز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدامها خارج الحدود الإقليمية، داعين المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود للقضاء على التهديدات الإرهابية، مع دور مركزي وتنسيقي للأمم المتحدة.

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