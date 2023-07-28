وصايا الحرير.. أمسية بقيادة الموسيقي جورج طنوس ضمن مهرجان صدى التوت والحرير

طرطوس-سانا

لليوم الثاني على التوالي قرع جرس معمل الحرير بمشتى الحلو ضمن فعاليات مهرجان الدلبة الحادي عشر صدى التوت والحرير، ليس للعمل كما كان سابقاً.. بل دعوة لأبناء البلدة لحضور ثاني الأمسيات الموسيقية التي حملت عنوان وصايا الحرير بقيادة الموسيقي القدير جورج طنوس.

الأمسية التي شارك فيها نخبة من الموسيقين السوريين الأكاديميين بدأت بقرع جرس المعمل، ليأتي بعدها مونولوج تراثي قدمه حسان عجي من أهالي المنطقة والذي عاصر مرحلة من مراحل العمل في المعمل، وتناول فيه مراحل إنتاج الحرير بدءاً من البذار ووصولاً إلى إنتاج خيوط حريرية طبيعية.

وتضمنت الأمسية تقديم مجموعة من المقطوعات الموسيقية المستمدة منها: ذكريات لمحمد قصبجي وراجعين ياهوى وبنت الشلبية للسيدة فيروز ومجموعة من المقطوعات الموسيقية الآلية.

وفي تصريح لمراسل سانا بين الموسيقي جورج طنوس أن برنامج الأمسية اعتمد على المقطوعات الموسيقية التي حجزت حيزاً في ذاكرة الجمهور السوري من مختلف الأجيال، في محاولة للتأكيد أن العناصر الثقافية في مختلف مجالاتها تنتقل من جيل إلى جيل وتحجز مكانتها في الذاكرة الحية للشعب السوري، سواء كانت موسيقية أو عناصر التراث الثقافي غير المادي، ومنها عنصر تربية دودة القز وإنتاج الحرير.

ذوالفقار أبو غبرا

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