زاخاروفا: موسكو سترد بقوة على استهداف النظام الأوكراني للمدنيين

موسكو-سانا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن موسكو سترد بقوة على مهاجمة قوات النظام الأوكراني بصاروخ مدينة تاغانروغ الروسية.

وأضافت زاخاروفا في بيان نقلته وكالة نوفوستي ندين بشدة الأعمال الإجرامية القادمة لنظام كييف الموجهة ضد السكان المدنيين والبنية التحتية السلمية.. يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية قاسية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من اعتراض صاروخ “إس-200” معدل أطلقته قوات كييف، وتسببت شظاياه بإصابات وتضررت بعض المباني في تاغانروغ بمقاطعة روستوف.

وفي سياق آخر أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تدعم الدول الإفريقية منذ سنوات للتغلب على مشكلة ضعف تمثيلها في المنظمات الدولية.

وقالت زاخاروفا لقناة روسيا :24 “نحن نساعد إفريقيا منذ سنوات وبفضل صوتنا استطاعت التغلب على مشكلة ضعف التمثيل والدفاع عن مواقفها بشأن المشاكل العالمية” مشيرة إلى أن عددا كبيرا من دول القارة الإفريقية غير ممثلة في المنظمات الدولية بعكس دول الاتحاد لأوروبي.

وأوضحت زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي أصغر بمرتين من إفريقيا ومع ذلك يحظى بالتمثيل في مجلس الأمن على أساس التناوب بالإضافة للعضوية الدائمة مبينة أن دول الاتحاد غالباً ما تعد قرارات جماعية ومن ثم يتم توزيعها كخيار تصويت إلزامي في المحافل الدولية بينما تصوت دول القارة الإفريقية بشكل فردي بناء على أولويات سياستها الخارجية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال كلمته بالجلسة العامة للقمة الروسية الافريقية في وقت سابق اليوم أن الدفاع عن سيادة واستقلال الدول أمر ضروري لتشكيل عالم متعدد الاقطاب مشيراً إلى عدم إمكانية استبدال القانون الدولي بقواعد أحادية أقرتها عدة دول سعياً منها لفرضها على العالم.

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