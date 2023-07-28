العود الأخير عرض مسرحي على خشبة القباني بدمشق

دمشق-سانا

استضاف مسرح القباني بدمشق العرض المسرحي العود الأخير، الذي تضمن مونولوجات طويلة لثلاث شخصيات جسدت الإنسان الذي يحاول العودة إلى الحياة عبر الكلام من خلال استرجاع الماضي.

وتداخلت في العرض الذي جاء نتاجا لورشة الدراما توجيا التي أقامتها مديرية المسارح والموسيقى الأجناس والأنواع السمعية والمرئية ليكون فضاء العرض هو مكان لاسترجاع الماضي واعتبار الممثل هو الركيزة الأساسية فيه.

وأوضحت الدكتورة ميسون علي مخرجة العرض والمدربة في الورشة أنه تم التطرق خلالها إلى بحث نظري وتطبيقات عملية على مفهوم الدراماتوجيا الذي ارتبط بداية بالكتابة المسرحية، ثم تطور المعنى واتسع الطيف الدلالي له ولم يعد يرتبط بالكتابة المسرحية وإنما تم التمييز بين الدراماتوج والكاتب المسرحي.

وأشارت علي إلى المحاور التي تم التطرق إليها خلال الورشة التي شارك فيها 15 طالباً وطالبة، مثل علاقة الكتابة المسرحية مع الدراماتوجيا وعلاقة الإخراج مع الدراماتوجيا كمفهوم سبقت الإخراج ومهدت له.

يذكر أن العرض المسرحي من بطولة بشار صالح وياسمين الجباوي وربا الحسين.

كنانة اسماعيل

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