استمرار اشتعال النيران بسفينة محملة بآلاف السيارات قرب هولندا

أمستردام-سانا

تواصل السلطات الهولندية جهودها للحؤول دون وقوع كارثة بيئية محتملة قباله السواحل الشمالية للبلاد، بسبب استمرار اشتعال النيران بسفينة محملة بألاف السيارات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن شركة كاي لاين للنقل المشغلة للسفينة قولها: “إن 3783 سيارة جديدة بينها 498 سيارة كهربائية على متن السفينة التي ما تزال الحرائق فيها مستعرة، ولا يعلم خفر السواحل الهولندي سبب الحريق بعد”.

من جهتها رجحت شركة شوي كيسن كايشا مالكة سفينة الشحن فريمانتل هايواي أن يكون الحريق اندلع أولا في إحدى السيارات الكهربائية ليل الثلاثاء-الأربعاء الماضيين.

وكان شخص على الأقل لقي مصرعه وأصيب عدد آخر، جراء حريق اندلع في وقت مبكر صباح أول أمس على متن سفينة لنقل السيارات قبالة السواحل الهولندية.

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