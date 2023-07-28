تزويد محطات ضخ مياه الأشعري في ريف درعا بخط كهربائي جديد

سانا-درعا

بالتعاون بين منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمة تريانغل، وبالتنسيق مع مؤسسة مياه الشرب، تم تنفيذ خط كهربائي لضمان توفر المياه الآمنة والنظيفة من محطات الأشعري، والتي تغذي أكثر من 300 ألف شخص في درعا وأريافها.

وبين رئيس فرع الهلال الأحمر بدرعا الدكتور أحمد مسالمة في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من المشروع هو استمرار تزويد محطات ضخ المياه في الأشعري بالتيار الكهربائي بشكل موثوق ودائم، من خلال استبدال خط الكهرباء الأرضي المتوسط والمغذي لمركز تحويل مشروع الأشعري بخط هوائي توتر متوسط وبطول 300 متر.

وأشار مدير مؤسسة المياه بدرعا المهندس مأمون المصري في تصريح مماثل إلى أن عملية استبدال الخط تأتي بعد أن أصبح تالفاً وكثير الأعطال وغير قادر على تأمين القدرة اللازمة للضخ.

رضوان الراضي

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