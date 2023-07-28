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طقس الغد: الجو صيفي حار وغائم جزئياً على الساحل وسديمي شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة

2023-07-28

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام، وغائماً جزئياً في المناطق الساحلية مع نسبة رطوبة مرتفعة في تلك المناطق، وسديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح جنوبية غربية على الأجزاء الغربية بين الخفيفة والمعتدلة وغربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة في باقي المناطق تثير الغبار في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية والبادية، أما البحر فيكون خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق39 / 21
المنطقة الجنوبية37 / 20
المرتفعات الجبلية30 / 17
المنطقة الوسطى38 / 22
المنطقة الساحلية33 / 23
المنطقة الشمالية38 / 23
منطقة الجزيرة47 / 26
المنطقة الشرقية46 / 28
منطقة البادية44 / 24

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