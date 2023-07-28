إصابة 13 شخصاً جراء سقوط شظايا صاروخ أوكراني اعترضته القوات الروسية فوق تاغانروغ

موسكو-سانا

أصيب 13 شخصاً بجروح اليوم جراء سقوط شظايا صاروخ أوكراني اعترضته الدفاعات الجوية الروسية فوق مدينة تاغانروغ بمقاطعة روستوف جنوب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: “إن نظام كييف نفذ هجوماً إرهابياً بصاروخ مضاد للطائرات من نظام الدفاع الجوي S200، حيث تم تحويله إلى نسخة ضاربة ضد البنية التحتية السكنية لمدينة تاغانروغ بمقاطعة روستوف”.

وأضافت الوزارة: “إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت الصاروخ واعترضته في الجو، وسقطت شظاياه في مدينة تاغانروغ، ما أدى إلى تضرر عدد من المباني، وسقوط إصابات بين المدنيين”.

وأشارت الوزارة إلى أن الدفاعات الروسية اعترضت صاروخاً ثانياً من نفس الطراز حوله نظام كييف إلى نسخة هجومية ضد البنية التحتية السكنية لافتة إلى أن شظاياه سقطت في منطقة مهجورة بالقرب من مدينة آزوف في مقاطعة روستوف.

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