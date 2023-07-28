السيسي يدعو لوضع حد لارتفاع أسعار الحبوب وأزمة الأسمدة عالمياً

موسكو-سانا

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة وضع حد لارتفاع أسعار الحبوب وأزمة الأسمدة عالمياً.

وقال السيسي خلال الجلسة العامة لقمة (روسيا – إفريقيا) اليوم حسب موقع آر تي: “أؤكد على أهمية وضع حلول عاجلة لأزمة الحبوب والأسمدة مع البحث عن الدعم في مجال التكنولوجيات الزراعية لإفريقيا، ولا بد من وضع حد لارتفاع أسعار الحبوب”.

وأضاف: “القمة تأتي اليوم في ظرف دولي بالغ التعقيد ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب، كما نواجه عدداً ضخماً من التحديات تهدد محددات أمن القارة وحقوق الأجيال القادمة”.

وشدد السيسي على ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية فيما يتعلق بالتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها، جراء الصراعات والتحديات القائمة وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة.

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