لليوم الرابع فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي

اللاذقية-سانا

تتواصل لليوم الرابع على التوالي جهود فرق الإطفاء من أجل السيطرة على الحرائق وتطويق النيران التي اندلعت في العديد من غابات وأراضي ريف اللاذقية الشمالي، وسط حالة من التأهب والاستنفار التام للكوادر المنتشرة في مواقع العمل ومتابعة ميدانية من قبل الجهات المعنية.

وتشارك في عمليات إخماد الحرائق فرق الدفاع المدني ومديرية الزراعة وأفواج الإطفاء من عدة محافظات، تؤازرها وحدات الجيش العربي السوري والطيران المروحي.

وفي إطار المتابعة الميدانية تفقد وزيرا الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا عمليات الإطفاء في موقعي التفاحية وبيت عوان التابعة لناحية ربيعة في ريف اللاذقية الشمالي.

يتبع..

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