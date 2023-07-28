سلطنة عمان تستنكر حادثة حرق القرآن الكريم في الدانمارك

نيويورك-سانا

استنكرت سلطنة عمان اليوم حادثة حرق القرآن الكريم في الدانمارك، مؤكدة أن ذلك استفزاز وإساءة لمشاعر المسلمين وتحريض على العنف ضدهم.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمد بن عوض الحسان قوله في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن الإساءة للرموز والمقدسات الدينية لا يمكن أن تكون من حق التعبير أو حرية الرأي، بل ضرب من الكراهية، ولا بد من محاسبة مرتكبيها”، داعياً إلى “محاربة هذه الظاهرة السلبية بقوانين تجرم هذه الأفعال”.

ودعا الحسان إلى التحلي بقيم التسامح والحوار والتعايش السلمي المرتكزة على الاحترام المتبادل، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف بحزم أمام هذه التصرفات المشينة والمنافية للأحكام والمبادئ السامية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

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