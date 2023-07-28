الدفاع الصينية: الولايات المتحدة والناتو أكبر مصدر لتهديد السلم والأمن الدوليين

بكين-سانا

أكدت الصين أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” هما أكبر مصدر للخطر وعدم الاستقرار بالنسبة إلى السلم والأمن الدوليين.

ونقلت وكالة شينخوا عن تان كه في المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني قوله في تصريحات ردا على استفسار إعلامي بشأن البيان الصادر عن قمة الناتو التي عقدت مؤخراً في فيلنيوس: “إنه من المعروف أن الناتو باعتباره كتلة عسكرية يمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، ويتبع سياسة البدء باستخدام الأسلحة النووية”.

وكانت الولايات المتحدة روجت في الأعوام القليلة الماضية لما يسمى بـ “التهديدات الأمنية”، ووفقاً للتقارير فقد نشرت واشنطن أكثر من 100 سلاح نووي في بعض الدول الأوروبية، ما أدى بشكل خطير إلى تفاقم خطر الانتشار النووي والصراع النووي على الصعيد العالمي.

وأوضح تان أن الصين تنتهج بحزم استراتيجية نووية قائمة على الدفاع عن النفس وتلتزم دائما بسياسة “عدم البدء باستخدام” الأسلحة النووية، وتحث الناتو على اتخاذ إجراءات عملية لتقليل دور الأسلحة النووية في سياسات الأمن الوطني والأمن الجماعي، والحفاظ بشكل فعال على الاستقرار الاستراتيجي العالمي.

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