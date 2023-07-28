28 تموز 1948- توقيع معاهدة جنيف حول معاملة أسرى الحرب بحضور 48 دولة

دمشق-سانا

1402 -الإمبراطور المغولي تيمورلنك ينتصر على العثمانيين في معركة أنقرة.

1792- ظهور سيارة الإسعاف لأول مرة كوحدة مجهزة لإعطاء الإسعافات الأولية في الميدان، وكانت عبارة عن عربة تجر باليد.

1821- استقلال بيرو، وذلك بعدما دخل خوسيه دي سان مارتين العاصمة ليما وأعلن استقلالها، وقد منح لقب “الحامي” إلا أنه تنازل عنه لصالح سيمون بوليفار.

1914- الإمبراطورية النمساوية المجرية تعلن الحرب ضد مملكة صربيا بعد قتل مجموعة صربية ولي العهد النمساوي فرانز فرديناند، وأدى ذلك إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى.

1928- افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في امستردام، التي فاز فيها مصريان بأول ميداليات ذهبية يحصدها عرب في الدورات الأولمبية.

1939- سن قانون لمكافحة الإرهاب في بريطانيا، لمواجهة عمليات الجيش الجمهوري الأيرلندي.

1940- القوات البريطانية تصد الهجوم النازي على جزيرة مالطا خلال الحرب العالمية الثانية.

1942- الجيش الألماني يحتل روستوف وشمال القوقاز، ويبدأ الزحف باتجاه حقول باكو النفطية.

1948- توقيع معاهدة جنيف حول معاملة أسرى الحرب بحضور 48 دولة.

1965- الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يعلن نيته إرسال 50 ألف جندي أمريكي إلى فيتنام، وبهذا ارتفع عدد الجنود الأمريكيين فيها إلى 125 ألف جندي.

1973- انتخاب بابا دوبولوس رئيسا لليونان.

من مواليد هذا اليوم:

1165 – ابن العربي، فيلسوف صوفي.

1915 – تشارلز تاونز، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.

1925 – باروخ بلومبرغ، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1976.

من وفيات هذا اليوم:

1540 – توماس كرومويل، رئيس وزراء الملك هنري الثامن.

1930 – ألفار غولستراند، طبيب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1911.

1968 – أوتو هان، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1944.

2004 – فرنسيس كريك، عالم فيزياء وكيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.

أعياد ومناسبات:

اليوم العالمي لالتهاب الكبد.

عيد الاستقلال في بيرو.

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