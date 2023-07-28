28 تموز 1948- توقيع معاهدة جنيف حول معاملة أسرى الحرب بحضور 48 دولة

دمشق-سانا
1402 -الإمبراطور المغولي تيمورلنك ينتصر على العثمانيين في معركة أنقرة.
1792- ظهور سيارة الإسعاف لأول مرة كوحدة مجهزة لإعطاء الإسعافات الأولية في الميدان، وكانت عبارة عن عربة تجر باليد.
1821- استقلال بيرو، وذلك بعدما دخل خوسيه دي سان مارتين العاصمة ليما وأعلن استقلالها، وقد منح لقب “الحامي” إلا أنه تنازل عنه لصالح سيمون بوليفار.
1914- الإمبراطورية النمساوية المجرية تعلن الحرب ضد مملكة صربيا بعد قتل مجموعة صربية ولي العهد النمساوي فرانز فرديناند، وأدى ذلك إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى.
1928- افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في امستردام، التي فاز فيها مصريان بأول ميداليات ذهبية يحصدها عرب في الدورات الأولمبية.
1939- سن قانون لمكافحة الإرهاب في بريطانيا، لمواجهة عمليات الجيش الجمهوري الأيرلندي.
1940- القوات البريطانية تصد الهجوم النازي على جزيرة مالطا خلال الحرب العالمية الثانية.
1942- الجيش الألماني يحتل روستوف وشمال القوقاز، ويبدأ الزحف باتجاه حقول باكو النفطية.
1948- توقيع معاهدة جنيف حول معاملة أسرى الحرب بحضور 48 دولة.
1965- الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يعلن نيته إرسال 50 ألف جندي أمريكي إلى فيتنام، وبهذا ارتفع عدد الجنود الأمريكيين فيها إلى 125 ألف جندي.
1973- انتخاب بابا دوبولوس رئيسا لليونان.
من مواليد هذا اليوم:
1165 – ابن العربي، فيلسوف صوفي.
1915 – تشارلز تاونز، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.
1925 – باروخ بلومبرغ، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1976.
من وفيات هذا اليوم:
1540 – توماس كرومويل، رئيس وزراء الملك هنري الثامن.
1930 – ألفار غولستراند، طبيب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1911.
1968 – أوتو هان، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1944.
2004 – فرنسيس كريك، عالم فيزياء وكيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.
أعياد ومناسبات:
اليوم العالمي لالتهاب الكبد.
عيد الاستقلال في بيرو.
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