الإعصار دوكسوري يضرب مقاطعة في الصين بعد مغادرته الفلبين

بكين-مانيلا-سانا

هبط الإعصار (دوكسوري)، الإعصار الخامس الذي يضرب الصين هذا العام، إلى اليابسة في مقاطعة فوجيان شرق البلاد صباح اليوم، مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة.

ونقلت وكالة شينخوا عن مديرية الأرصاد الجوية في المقاطعة قولها:إن الإعصار هبط في المناطق الساحلية لمدينة جينجيانغ بالمقاطعة، مصحوباً بعواصف تصل سرعتها إلى 50 متراً في الثانية بالقرب من مركزه.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار (دوكسوري) باتجاه الشمال الغربي، لتضعف شدّته تدريجياً بعد ذلك.

من جهتها قالت وكالة الكوارث الوطنية الفلبينية: إن عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار (دوكسوري) ارتفع إلى 13 وفقد 20 آخرون.

وأضافت الوكالة:إن إعصار ( دوكسوري) أثر على أكثر من 500 ألف شخص في جميع أنحاء الفلبين، ولا يزال أكثر من 29 ألف نازح في 479 مأوى مؤقتاً.

وتسبب الإعصار في هطول أمطار لعدة أيام، ما أدى لحدوث فيضانات وانهيارات أرضية، ولا تزال العديد من المناطق في جزيرة لوزون الرئيسية مغمورة على الرغم من خروج إعصار دوكسوري من الفلبين أمس.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن معظم المناطق المتضررة، في حين ألغيت عشرات الرحلات الجوية وعلقت الرحلات البحرية تاركة آلاف العالقين.

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