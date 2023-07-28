أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى لها

لندن-سانا

أغلق النفط مرتفعاً ليتجاوز خام برنت 84 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ نيسان الماضي.

وذكرت رويترز أن خام برنت أغلق مرتفعاً 1.32 دولاراً أي 1.6 بالمئة عند 84.35 دولاراً للبرميل، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 1.31 دولار أي 1.7 بالمئة، ليصل إلى 80.09 دولاراً.

وسجل النفط الخام مكاسب أسبوعية أربع مرات متتالية وسط شح متوقع للإمدادات، بسبب خفض إنتاج مجموعة أوبك بلس التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها، وكذلك بعض الانقطاعات غير المقصودة في الإنتاج.

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