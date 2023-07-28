الرئيس بوتين يعلن استعداد روسيا للمساعدة بمنع اندلاع نزاعات في القارة الإفريقية

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستسهم في منع نشوب نزاعات في القارة الإفريقية، ومستعدة للعمل مع الأصدقاء فيها من أجل المستقبل.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن بوتين قوله اليوم: “سيواصل بلدنا تقديم مساهمة حقيقية في حل الأزمات الحالية ومنع ظهور بؤر توتر جديدة في القارة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة الأوبئة والمجاعات، وحل قضايا الأمن الغذائي والبيئي وأمن المعلومات”.

وأضاف بوتين نحن مستعدون حقاً للعمل معاً يداً بيد مع الأصدقاء الأفارقة من أجل المستقبل، لبناء علاقة وشراكة استراتيجيتين.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ القمة الروسية الإفريقية الثانية التي تعقد يومي الـ 27 والـ 28 من الشهر الجاري، كما يعقد بالتوازي معها منتدى اقتصادي وإنساني يحمل شعار من أجل السلام والأمن والتنمية.

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