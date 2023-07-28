ضبط أكثر من طن من المخدرات جنوب شرق إيران

طهران-سانا

ضبطت قوى الأمن الداخلي الإيراني اليوم أكثر من طن من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة العميد دوست علي جليليان قوله في تصريح: “إنه في عملية أمنية منسقة وبعد رصد أنشطة أعضاء عصابة لتهريب المخدرات في مدينتي زابل وإيرانشهرتم ضبط طن و139 كيلوغراماً من الأفيون وخمس سيارات والقبض على ستة من المهربين، فيما لاذ الآخرون بالفرار”، مشيراً إلى أن عناصر العصابة كانوا ينوون نقل شحنة المخدرات إلى مناطق في وسط البلاد.

وتواصل السلطات الإيرانية حملاتها لملاحقة مهربي وتجار المخدرات في مناطق عدة بالبلاد.

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