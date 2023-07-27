استـشهاد 5 مواطنين وإصابة نحو 21 جراء تفجيـر إرهابي ببلدة السيدة زينب

ريف دمشق-سانا

استـشهد خمسة مواطنين كحصلية أولية وأصيب حوالي واحد وعشرون آخرون جراء تفجيـر إرهابي طال بلدة السيدة زينب بريف دمشق (شارع كوع السودان) إثر انفجار دراجة نارية بالقرب من سيارة أجرة نوع سابا.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان عبر قناتها على “تيلغرام” أن دوريات من شرطة ناحية السيدة زينب وفرع الأمن الجنائي بريف دمشق وفوج إطفاء ريف دمشق والإسعاف حضرت إلى مكان التفجير إضافة إلى محافظ ريف دمشق وقائد الشرطة، وتم نقل جثامين الشهداء والمصابين إلى مشافي دمشق وريفها.

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