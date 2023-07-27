ورشة عمل “بورتريه” للمواهب الشابة بإشراف الفنانة العالمية سارة شما ضمن ملتقى “صدى التوت والحرير”

طرطوس-سانا

كان للمواهب الشابة حيز ضمن مهرجان دلبة مشتى الحلو الحادي عشر للثقافة والفنون “صدى التوت والحرير”، من خلال ورشة عمل “بورتريه” بإشراف الفنانة العالمية سارة شما.

الورشة ضمت سبعة من الشباب المهتمين بالفن التشكيلي، استخدموا خلالها محتوى نوعياً لإيصال رسالتهم للمجتمع عن طريق رسم كل شخص لنفسه من خلال مرآة وضعت أمامه باستخدام ألوان زيتية وبتقنيات جديدة.

وفي تصريح لـ سانا قالت شما: “إن توثيق الحالة الحضارية الذي سيتم تطبيقه خلال الورشة يمثل أحد أشكال الفنون التشكيلية، حيث تتحدث فيها الألوان وتظهر جمالها، وتسهم في التعرف على الأساليب الفنية للمشاركين، وتعميق الذائقة البصرية للناس”.

وأوضحت شما أن هدف الورشة إيجاد مناخ فني وثقافي يوطد العلاقة الثقافية البصرية، ويسهم في تبادل الخبرات الفنية، إضافة إلى تحقيق التواصل والتعارف وتعميق العلاقات الإنسانية.

وأشارت شما إلى أن الورشة التي ستقام لمدة ثلاثة أيام تتيح إمكانية الاطلاع على أفكار جديدة تختبر واقع الشباب، وخاصة أن إقامتها بمكان مفتوح يعبق بالتاريخ وجمالية الطبيعة تعطي فرصة للمهتمين للاطلاع على كيفية إنشاء العمل الفني بكل حرية وإحساس، كما تعتبر فرصة لتبادل الخبرات وتحسين بناء الرؤى ودمج الشباب وإكسابهم الخبرة بشكل عملي وتحفيز تنمية المهارات لديهم.

وبينت الشابة مايا زكزك 24 عاماً أن مشاركتها في الورشة أعطتها فرصة لتبادل الخبرات مع زملائها من الشباب، مشيرة إلى أنها تجربة غنية ومهمة لها تسهم في نشر الوعي الثقافي.

الشاب جورج فرح 28 عاماً، أكد أن الورشة عملت على توسيع الحلقة الفنية، وساهمت بإبراز الجوانب المشتركة، ونشر مفهوم الجمال في جو فني مشترك.

وعبر عدد من المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة، وخاصة بعد أن لمسوا حالة من التفاعل، وهو ما يعكس نضجاً كبيراً في مستوى الثقافة والوعي والاهتمام بالفن.

راما ضوا

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