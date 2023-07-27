بمشاركة مروحيات الجيش… إخماد حريق في أراضي قرية عاشق عمر في منطقة مصياف بحماة

حماة-سانا

أخمدت فرق الإطفاء في محافظة حماة حريقاً اندلع اليوم في أراض زراعية وحراجية في محيط بلدة عاشق عمر، بريف مصياف غربي المحافظة.

وبين مدير حراج حماة الدكتور عبد الكريم محمد في تصريح لمراسلة سانا أن طواقم الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بعد تطويق النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى، لافتاً إلى أن مروحيات تابعة للجيش العربي السوري و16 صهريجاً وآليات إطفاء من دائرة الحراج بحماة وهيئة تطوير الغاب وفوج إطفاء حماة والسقيلبية والدفاع المدني شاركت في السيطرة على الحريق وإخماده.

وأشار محمد إلى أن الحريق التهم أشجاراً حراجية ومثمرة، وتجري حالياً مرحلة تبريد بؤر النيران ومراقبتها خشية اندلاعها مجدداً.

سهاد حسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency