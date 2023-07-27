استخدام الفحم يسجل أرقاماً قياسية في العالم رغم التحذيرات

باريس-سانا

أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن استهلاك الفحم بلغ أعلى مستوياته تاريخياً في عام 2022، ويتوقع أن يسجل مرة أخرى “مستويات قياسية” هذا العام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة قولها في تقرير اليوم: إن استهلاك الفحم العام الماضي زاد بنسبة 3.3 بالمئة ليبلغ 8.3 مليارات طن، موضحة أن نمو الطلب العالمي على الفحم ازداد في النصف الأول من العام 2023 بنحو 1.5 بالمئة، حيث بلغ 4.7 مليارات طن، مدعوماً بانخفاض الأسعار التي عادت إلى مستوياتها في العام 2021.

وأكدت الوكالة أنه خلال الفترة الحالية تم تعويض الانخفاض القليل في استخدام الفحم لتشغيل محطات الطاقة في كل أنحاء العالم بزيادة استخدامه في الصناعة، مشيرة إلى وجود تباينات جغرافية كبيرة في هذا الاستهلاك، حيث زاد في الصين والهند بنسبة تتجاوز 5 بالمئة خلال ستة أشهر، كما زاد في مناطق أخرى.

يشار إلى أن استخدام الفحم في الصناعة أو حرقه لإنتاج الطاقة يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، وبلوغ استخدام الفحم مستويات قياسية يشكل خبراً سيئاً على الصعيد المناخي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency