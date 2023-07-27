مياه دمشق تعلن برنامج تزويد المدينة وريفها بالمياه

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق عن برنامج تزويد مدينة دمشق وريفها بالمياه اعتباراً من الغد وفق الجدول التالي:

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