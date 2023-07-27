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مياه دمشق تعلن برنامج تزويد المدينة وريفها بالمياه

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مياه دمشق: وضع البئر المغذي لقرية عين التينة بالخدمة

دمشق-سانا وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق البئر المغذية لقرية عين …

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