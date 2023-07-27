صرف نحو 10 مليارات ليرة لأثمان القمح بالسويداء وكميات استلامه تتجاوز الـ 5 آلاف طن

السويداء-سانا

وصلت أثمان القمح المصروفة للمزارعين الموردين محصولهم لمركزي استلام الحبوب بالسويداء منذ بداية الموسم الحالي ولغاية تاريخه إلى نحو 10 مليارات ليرة سورية، وذلك حسب مدير المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء المهندس نسيم حديفة.

وذكر المهندس حديفة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن صرف مستحقات المزارعين يتم بشكل ميسر دون تأخير، جراء الجهود المبذولة من كوادر المصرف لتسهيل إجراءات الصرف المتواصلة وفق القوائم الواردة من مكتب الحبوب للمصرف، وخاصة مع استمرار عمليات الحصاد وتسويق المحصول.

من جهته، أشار مدير مكتب المؤسسة السورية للحبوب بالسويداء المهندس باسل هنيدي في تصريح مماثل إلى أن كميات القمح المستلمة لغاية تاريخه بلغت 5036 طناً، مع استمرار استقبال المحصول ضمن مركزي المزرعة للقمح المشول وموقع مطحنة أم الزيتون للقمح الدوغما.

وتبلغ المساحات المزروعة بالقمح في السويداء للموسم الحالي نحو 33841 هكتاراً.

عمر الطويل

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