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الهلال الأحمر السوري يتسلم قافلة مساعدات أردنية جديدة

أرشيف

2023-07-27

درعا-سانا

تسلم فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا اليوم قافلة مساعدات أردنية جديدة دخلت عبر مركز نصيب الحدودي تحمل مواد غذائية وطبية وألبسة للمتضررين من الزلزال.

وأوضح رئيس فرع الهلال الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسلة سانا أن الهلال تسلم قافلة مساعدات تضم مواد إغاثية متنوعة من ألبسة وأغذية ومواد طبية من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحكومة الأردنية، مبيناً أنها ستوزع بواقع 5 شاحنات إلى اللاذقية و6 شاحنات إلى حلب، و 3 شاحنات تحمل مواد طبية ستودع في دمشق تمهيداً لتوزيعها.

من جانبه، بين مدير مركز نصيب المهندس شادي أبازيد في تصريح مماثل أن القافلة تضم 14 شاحنة تحمل مواد غذائية متنوعة ومواد طبية وألبسة، مشيراً إلى أن المركز يقدم كل التسهيلات لقوافل المساعدات، وأنه تم تفريغ حمولات الشاحنات في المركز ونقلها ضمن شاحنات الهلال الأحمر العربي السوري إلى المحافظات المعنية.

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