تواصل إخماد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي

اللاذقية-سانا

تعمل فرق الإطفاء على استثمار لحظات توقف أو انخفاض سرعة الرياح للسيطرة على الحرائق التي لا تزال مشتعلة على محور بيت حليبية، الملك وباتجاه جورة الماء في ريف اللاذقية الشمالي بينما تستمر جهود طواقم الإطفاء في مراقبة وتبريد المواقع التي تم إخمادها.

رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة المهندس جابر صقور أوضح لمراسل سانا أن فرق الإطفاء ستكمل 48 ساعة عمل متواصلة في المواقع الحراجية التي اشتعلت فيها النيران حيث نشب أكثر من حريق، بعضها كان صغيراً تمت السيطرة عليه، بينما لا تزال الفرق تتعامل مع حريقين كبيرين بالقرب من برادون بنطاق بلدة ربيعة حيث تبذل الفرق جهوداً مضاعفة باعتبارها منطقة تماس مع مناطق انتشار الإرهابيين وتكثر فيها مخلفاتهم من ألغام وعبوات غير منفجرة إضافة إلى الحريق الذي اندلع في نطاق بلدة مشقيتا.

وبيّن صقور أن الحريق في مشقيتا امتد على مساحات واسعة ومجموعة من القرى والمزارع بدءاً من عين الزرقا حتى بيت حليبية الأمر الذي دفعنا إلى تقسيم الموقع إلى عدة قطاعات، وكل قطاع تم تزويده بالإمكانات اللازمة مع فنيين لإدارة عملية مكافحة النيران.

وأشار إلى أن الفرق نجحت في السيطرة وتطويق النيران في بعض القطاعات وهي في طور المراقبة والتبريد بينما لا تزال النيران مشتعلة في باقي القطاعات ونحاول تطويقها باستخدام الآليات الهندسية وآليات وفرق الإطفاء.

وأوضح صقور ان أخطر المواقع التي يتم التعامل معها حتى الآن تمتد من قرية الكواسر وبيت حليبية وصولاً إلى موقع الملك وجورة الماء مؤكداً أن العمل يتم من خلال منظومة واحدة في المحافظة مع تعاون كبير تقدمه وحدات الجيش عبر الضباط والعناصر والمؤازرة بالحوامات وطائرة إطفاء يوشن إلى جانب جميع المؤسسات العامة من خدمات فنية ومياه وإسكان عسكري وتشجير مثمر وشركات إنشائية والمجتمع المحلي الذي يقدم المساعدة في عمليات الإخماد والدلالة على مواقع اندلاع حرائق جديدة.

ولفت صقور إلى أنه إلى جانب الظروف الجوية والرياح فإن بعض المواقع كانت تعتبر خطرة على فرق الإطفاء نتيجة وجود بعض مخلفات الإرهابيين من ألغام وعبوات انفجر بعضها أثناء عمليات الإخماد ولا سيما أن المنطقة كانت فيها سابقاً تنظيمات إرهابية مؤكداً أن العمال رغم كل هذه الظروف مجتمعة مصرون على أداء واجبهم.

من جهته بيّن المقدم مهند جعفر قائد فوج إطفاء اللاذقية أن الفرق نجحت في تطويق النيران على عدد من المحاور ولا سيما حمام بيت سوحلي وسولاس وخربة سولاس مع استمرار التعامل مع النيران بتكثيف الجهود على محور بيت حليبية والملك.

ولفت جعفر إلى وصول عدد من سيارات الإطفاء من مختلف المحافظات والتي يتم تنسيق عملها بكل الطاقات الممكنة مع تأمين لوجيستيات العمل للعمال وفرق الإطفاء بتوجيه من محافظ اللاذقية وبالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عبر تأمين المياه والمواد الغذائية والوقود إلى مواقع وجود الآليات وفرق الإطفاء.

بسام الإبراهيم

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