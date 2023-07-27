استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية

القدس المحتلة-سانا

استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة خلال اقتحامها مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إن الطفل فارس أبو سمرة “14 عاماً” أصيب بجروح حرجة في الرأس برصاص قوات الاحتلال ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

واستشهد فلسطيني في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وباستشهاد أبو سمرة يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر منذ مطلع العام الجاري إلى 207.

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