العرضان المسرحيان فوبيا واللغو ضمن عروض ثالث أيام مهرجان أليسار المسرحي بدورته الخامسة

اللاذقية-سانا

اللغو وفوبيا عرضان مسرحيان قصيران استضافتهما خشبة دار الأسد للثقافة باللاذقية في ثالث أيام مهرجان أليسار المسرحي بدورته الخامسة المخصصة للاحتفاء بأعمال الأديب الراحل وليد إخلاصي.

وحمل العرضان تنوعاً في المواضيع المطروحة وأسلوب المعالجة، حيث دخل فوبيا إلى عوالم الشخصية النفسية ليعري المخاوف التي تبدأ منذ الطفولة وتبقى تتراكم لتصبح قيداً لصاحبها.

ورأى المخرج خالد حسن الذي يخوض تجربته الإخراجية الثانية في فوبيا في تصريح لمراسلة سانا: أن العرض يحاكي المخاوف العامة و كيف نواجهها من خلال الاعتراف بها، ليطرح العمل مقولة: إن الإنسان عدو مايجهل وأكثر مايجهل هو ذاته.

وحول المهرجان أشار حسن إلى أن المهرجان يجسد العمل الذي بدأت به فرقة أليسارمنذ نشأتها، وهو استهداف المواهب الشابة وصقلها وإعطائها الفرصة للخروج بها إلى الجمهور سواء كممثلين أو مخرجين.

من جهته رأى المخرج المسرحي نضال عديرة ومدير المهرجان أن وجود عرضين مسرحيين في ذات التوقيت ولنفس الكاتب إضافة مهمة وغنى للمهرجان وتتيح التعريف بأعمال الكاتب المتنوعة ومقدرات الممثل والمخرج القادر على نقل المشاهد بين عوالم مختلفة.

واعتبر الممثل المسرحي براء فارس أحد أبطال العرضين أن أهم مايميز المهرجان، هو غناه بالوجوه الشابة وإتاحة الفرصة أمام الجميع لإثبات مقدراتهم.

في حين اعتبر الممثل المسرحي ياسين أن المهرجان ورغم التعب الكبير وقلة الإمكانيات إلا أنه يسعى كل عام أن يقدم الجديد وباحترافية وحب كبير.

ويعرض غداً ضمن مهرجان أليسار المسرحي، العرض المسرحي “قريباً من ساحة إعدام” من إعداد وإخراج مجد يونس أحمد.

فاطمة ناصر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency